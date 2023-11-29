Автомобилистам стал доступен льготный автоплатеж от «Открытие Авто»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) предлагает клиентам льготный платеж при оплате автокредитов. Как сообщает пресс-служба компании, эта опция подразумевает отсрочку в погашении основного долга по займу.

Ключевой особенностью льготного платежа является то, что он предоставляется по желанию клиента в момент оформления автокредита. Наряду с этим он предусматривает только оплату процентов за пользование кредитом, без погашения основного долга. При этом проценты уплачиваются согласно графику платежей по кредитному договору.

Что касается периода льготных платежей, то он составляет от 1 до 5 месяцев – с даты заключения кредитного договора. Также заемщик имеет возможность самостоятельно выбрать сроки льготного платежа.

Услуга льготного платежа для клиентов является бесплатной. Она доступна по всем тарифам, кроме тарифов с дифференцированной ставкой, льготным периодом и программ рефинансирования автокредитов.

Как отмечают в «Открытие Авто», льготный автоплатеж позволяет клиенту оформить отсрочку на основные выплаты по автокредиту, что в свою очередь дает возможность эффективно распределить финансовую нагрузку в первые месяцы обслуживания долга и получить более низкий платеж при полноценном использовании купленного автомобиля.

Фото: АВТОСТАТ