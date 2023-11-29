Минивэн бизнес-класса Hongqi HQ9 поступил в продажу в России

Российские дилеры Hongqi начали продажи флагманского минивэна бизнес-класса Hongqi HQ9. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort (от 7 млн 890 тыс. руб.), Deluxe (от 8 млн 490 тыс. руб.) и Executive (от 8 млн 990 тыс. руб.), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В России Hongqi HQ9 доступен в семиместной версии и ориентирован на корпоративных клиентов, собственников бизнеса или многодетные семьи. Минивэн имеет следующие габариты: 5 222 мм в длину, 2 005 мм в ширину и 1 935 мм в высоту при колесной базе 3 200 мм.

Благодаря широким сдвижным боковым дверям и тщательно подобранной высоте кресел второго ряда, минивэн обеспечивает удобную посадку и высадку. В крышу автомобиля встроен панорамный люк 1 090 х 870 мм. Декоративные вставки в интерьере выполнены из орехового шпона.