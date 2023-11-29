Новый EXEED VX выйдет на российский рынок в декабре

Премиальная марка EXEED анонсировала продажи обновленного внедорожника VX. Точная дата старта на российском рынке и стоимость новинки будут объявлены 7 декабря, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin, которая сочетается с 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. Также автомобиль получил улучшенную электрогидравлическую систему полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения: кроме привычных Эко, Стандарт и Спорт появится Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

Среди технологических новшеств EXEED VX стоит отметить сверхскоростной процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 трлн. операций в секунду. Это означает, что даже если бы все сценарии приложений были запущены одновременно, это не привело бы к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.

EXEED VX будет оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И конечно, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение по воздуху.

Интерьер обновленного EXEED VX отличает отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу. Компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья оснащены массажем, а аудиосистема – 23 динамиками. Акустический комфорт создан за счет двойных стекол и системы активного шумоподавления.

В оснащение, помимо прочего, входят 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, система автоматической парковки, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED в 2024 году планирует вывести на рынок России пять новинок. Так, в начале 2024 года в продаже у российских дилеров должен появиться полностью электрический седан Exlantix ES, а к концу года до нашей страны доберется полноразмерный электрокроссовер Exlantix ET. Среди новинок EXEED для российского рынка также значатся гибридная версия кросс-купе RX PHEV, которая ожидается в первом квартале 2024 года, а также обновленные модели LX и TXL.

По итогам деcяти месяцев 2023 года в России было продано 34078 автомобилей EXEED, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 13311 покупателей (рост в 6,4 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED