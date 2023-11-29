«Открытие Авто»: в октябре автомобили с пробегом обошлись жителям РФ в 518 млрд рублей

Финансовая емкость вторичного рынка падает второй месяц подряд

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам октября 2023 года. Согласно результатам исследования, в середине осени россияне потратили на покупку подержанных машин 518 млрд рублей. Это на 33,7% больше, чем в октябре 2022 года, но в то же время на 2,4% меньше показателя сентября 2023-го. Отметим, что финансовая емкость вторичного рынка падает уже второй месяц подряд. За 10 месяцев 2023 года затраты жителей нашей страны на покупку подержанных автомобилей составили 4,84 трлн рублей.

На «старые» машины ушло порядка 40% всех денег

Наибольшую долю в финансовой емкости рынка занимают автомобили в возрасте от 10 лет и старше. По итогам октября на них было потрачено 200,5 млрд рублей, что составляет 38,7% от общей суммы. За прошедший месяц доля «старых» машин чуть выросла — в сентябре им принадлежало 38,6% финансовой емкости.

Увеличилась и доля более «свежих» машин (возрастом до 5 лет): если в сентябре она составляла 30,8%, то в октябре — уже 31,1%. В середине осени их покупка обошлась в 161 млрд рублей.

Меньше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет — 156,5 млрд рублей. При этом за месяц их доля уменьшилась — с 30,7% (в сентябре) до 30,2% (в октябре).

В деньгах выиграли только отечественные марки

В октябре по сравнению с сентябрем снизились затраты у всех участникам рынка, кроме российских брендов. Во второй осенний месяц россияне приобрели б/у автомобилей отечественных марок на сумму 41,6 млрд рублей. Только российские бренды показали рост (+1% к сентябрю). Как следствие, их доля в финансовой емкости тоже увеличилась. Если в сентябре она составляла 7,8%, то в октябре — 8%.

Больше других за месяц потеряли в деньгах японские бренды. В середине осени на покупку подержанных «японцев» ушло 172,5 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем в начале. Вследствие этого их доля снизилась сильнее всех — на 0,4 процентных пункта (с 33,7% до 33,3%).

По затратам на вторичном рынке лидерство сохраняют «европейцы». В октябре на их покупку было потрачено 185,8 млрд рублей, что составляет 35,9% от всей суммы денег. Подержанные «корейцы» обошлись в 76,7 млрд рублей (доля — 14,8%), «американцы» — в 30,9 млрд рублей (6%), а «китайцы» — в 10 млрд рублей (1,9%).

«В плюсе» оказался лишь В-класс

За месяц только у автомобилей с пробегом В-класса был отмечен прирост затрат. Так, в октябре их покупка обошлась в 81,8 млрд рублей. Это на 0,3% больше, чем в сентябре. Соответственно, лучше всего выросла и их доля — за месяц с 15,4% до 15,8%.

Остальные сегменты вторичного рынка в октябре показали падение, а сильнее всего в денежном отношении «пострадали» купе и кабриолеты (-9,9%).

Больше всего денег жители нашей страны тратят на автомобили с пробегом сегмента SUV — на них в октябре ушло 242,5 млрд рублей. Таким образом, на долю б/у кроссоверов и внедорожников пришлось 46,8% всей финансовой емкости (в сентябре было 47,2%).

Что касается остальных сегментов, то 50-миллиардную отметку на «вторичке» также превзошли автомобили С- и D-класса (61,2 млрд и 52,2 млрд рублей соответственно). При этом доля каждого из них в октябре составила не менее 10%, а у других сегментов она даже не превысила 5%.

«С приходом осени вторичный рынок пошел на убыль, снижаясь уже второй месяц подряд. В связи с этим сокращается и его финансовая емкость — тоже на протяжении двух последних месяцев. Тем не менее, она еще не опустилась ниже «психологического» рубежа в 500 млрд рублей», — отмечает руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

«По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизились затраты на покупку подержанных машин всех брендов, за исключением отечественных. Во многом это связано с тем, что во второй месяц осени только автомобилям с пробегом В-класса удалось показать рост в денежном отношении. Ведь львиная доля российских марок на «вторичке», в основном LADA, представлена именно в этом сегменте», — объясняет исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

*Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

Фото: АВТОСТАТ