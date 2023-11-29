Электрокроссовер OMODA E5 появится в России в первом квартале 2024 года

Первая полностью электрическая модель OMODA под названием OMODA E5, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне, появится в России в первом квартале 2024 года.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, электрокроссовер OMODA E5 отличается низким расходом заряда, который составляет всего 15,5 кВт/ч на 100 км, что обеспечивает запас хода в 430 км и избавляет от необходимости частой подзарядки. При этом OMODA E5 использует технологию быстрой зарядки, которая позволяет пополнить запасы аккумулятора с 20% до 80% всего за 30 минут.

Напомним, в настоящий момент модельный ряд OMODA в России включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5 и его «заряженную» версию S5 GT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо электрокроссовера E5, в 2024 году на российском рынке ожидается рестайлинговый кроссовер С5, а также новая модель под названием C7, о которой пока никакой информации нет.

Фото: OMODA