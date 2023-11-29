«Моторинвест» раскрыл подробности о внедорожнике M-Hero

Компания «Моторинвест» раскрыла модификации премиального внедорожника M-Hero, который станет доступен для предзаказа у официальных дилеров бренда в декабре 2023 года. Комплектациях и цены новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Гибридный внедорожник оснащен силовой установкой из трех электромоторов суммарной мощностью 816 л. с. (600 кВт) и максимальным крутящим моментом 1 050 Нм. Разгон до 100 км/ч достигается всего за 6 сек. Двигатель внутреннего сгорания, расположенный под капотом, не связан с ведущими колесами и работает как генератор, заряжая батарею емкостью 65 кВт-ч. Суммарный запас хода составит 750 км автономного пробега по методике WLTP.

Внешний облик брутального внедорожника M-Hero отличают резкие грани кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части, а также матричные LED-фары, выполненные в форме перекрестья, и необычное расположение задних фонарей.

Интерьер M-Hero выполнен из высококачественных материалов отделки, включая кожу Nappa и шпон редких пород дерева. Рулевая колонка имеет функцию памяти и электрически регулируется по вылету и высоте. Передние и задние кресла имеют функции обогрева, вентиляции и массажа, а также широкий диапазон настроек.

Фото: «Моторинвест»