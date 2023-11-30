Рынок люксовых автомобилей с пробегом в октябре вырос на 14%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка люксовых автомобилей с пробегом в октябре 2023 года составил 181 экземпляр. Это на 14% больше, чем в том же месяце прошлого года (159 шт.).

Более 40% от этого количества пришлось на марку Bentley, что составило 75 единиц. Почти вдвое меньше было приобретено б/у машин Maserati и Rolls-Royce (по 38 шт.). Из других «люксов» стоит отметить 18 купленных подержанных автомобилей Lamborghini, 7 – Ferrari и 5 – Aston Martin.

Лидерство на вторичном рынке среди моделей сегмента Luxury удерживает Bentley Continental GT (37 шт.), на которую в октябре приходится пятая часть от общего объема. На втором месте располагается Bentley Continental Flying Spur (18 шт.), на третьем – Maserati Levante (17 шт.). Далее следует Lamborghini Urus (12 шт.), а пятую строчку поделили между собой сразу три модели – Maserati Quattroporte, Rolls-Royce Cullinan и Rolls-Royce Ghost (по 11 шт.).

По итогам 10 месяцев нынешнего года вторичный рынок суперкаров тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за этот период россияне приобрели 1854 люксовых автомобиля с пробегом, что на 15% превышает показатель января – октября 2022 года.

Фото: «Автодом»