Раскрыты новые подробности о LADA Iskra

Новое бюджетное семейство автомобилей LADA Iskra может получить два типа кузова, на базе которых будут созданы три модификации. Как сообщает паблик «Русские автомобили» со ссылкой на внутризаводскую документацию АВТОВАЗа, полная гамма кузовных модификаций LADA Iskra включает три версии: седан, хэтчбек и кросс-хэтчбек. Таким образом, автомобиль не будет предлагаться в кузове универсал.

Как рассказывал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, производство LADA Iskra планируется начать в конце 2024 года, а старт продаж новинки намечен на первый квартал 2025 года.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство, которое получит название LADA Iskra, будет представлено на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Фото: Avtograd news