СМИ: в России начался выпуск кроссовера Haval M6

Российский завод Haval начал производство среднеразмерного кроссовера M6, пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники. О планах локализации этой модели на предприятии в Тульской области было заявлено еще в июле, когда новинка вышла на российский рынок. Однако официально начало сборки Haval M6 в компании «Хавейл Мотор Рус» пока не подтверждают.

Между тем, согласно данным источников, первые кроссоверы Haval M6 сошли с тульского конвейера еще в августе. А всего до конца года завод должен произвести чуть более 1000 автомобилей этой модели. Пока, кстати, машин с российскими VIN-кодами на маркетплейсах не обнаружено.

Можно предположить, что при условии локализации производства Haval M6 его базовая стоимость может быть немного снижена. И если начальная цена уложится до 2 млн рублей, то модель может попасть в госпрограммы льготного автокредитования и лизинга наряду с компактным кроссовером Haval Jolion.

Напомним, в настоящее время на российский рынок официально представлены компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2024 года на российском рынке ожидается кроссовер Haval F7 нового поколения, производство которого будет налажено на заводе в Тульской области. По неофициальным данным, в основу новинки ляжет кроссовер Haval Monster, построенный на платформе L.E.M.O.N.

На российском рынке в октябре реализовано 12823 автомобиля Haval, что в 3 раза больше, чем год назад. Таким образом, Haval стал лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Chery, чей результат составил 10859 машин (рост в 2,8 раза). По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано почти 82 тысячи кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval