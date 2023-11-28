LADA Vesta получит автоматическую трансмиссию на рубеже 2023 – 2024 годов

Производство автомобилей LADA Vesta с автоматической коробкой передач начнется на рубеже 2023 – 2024 годов. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Что касается LADA Granta с АКП, то проект в работе, но по срокам пока ничего сказать нельзя.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил о том, что в настоящее время ведутся испытания LADA Vesta с китайским вариатором. Напомним, на сегодняшний день флагманская модель оснащается безальтернативной 5-ступенчатой «механикой». На выбор предлагаются только силовые агрегаты: 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента, а также более производительный 16-клапанный мотор, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нм.

Ранее АВТОВАЗ подтвердил разработку LADA Largus с автоматической трансмиссией. Сроки появления на этой модели «автомата» пока неизвестны. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, двухпедальные версии появятся и у преемника LADA Granta, а вот внедорожники Niva Legend и Niva Travel будут обходиться «механикой».

Фото: АВТОВАЗ