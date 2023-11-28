В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra

Компания Sinomach Automobile представила на российском рынке новый бренд Oting. Первой моделью станет внедорожник Paladin, который представляет собой перелицованную версию Nissan Terra. Новинка станет доступна для покупки у официальных дилеров Sinomach Automobile с 15 января 2024 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внедорожник Oting Paladin предлагается в четырех комплектациях по цене от 3,8 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала: 2H, 4H и 4L (задний, полный и полный привод низкой скорости). Передняя подвеска – двухрычажная независимая, задняя – многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin имеет привод на передние колеса.

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4 882 мм при колесной базе 2 850 мм. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.