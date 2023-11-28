В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra | АВТОСТАТ

В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra

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В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra

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Компания Sinomach Automobile представила на российском рынке новый бренд Oting. Первой моделью станет внедорожник Paladin, который представляет собой перелицованную версию Nissan Terra. Новинка станет доступна для покупки у официальных дилеров Sinomach Automobile с 15 января 2024 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внедорожник Oting Paladin предлагается в четырех комплектациях по цене от 3,8 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала: 2H, 4H и 4L (задний, полный и полный привод низкой скорости). Передняя подвеска – двухрычажная независимая, задняя – многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin имеет привод на передние колеса.

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4 882 мм при колесной базе 2 850 мм. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.

В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra

Компания Sinomach Automobile намерена активно развивать собственную дилерскую сеть. На первом этапе планируется открытие 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, позднее дилерская сеть распространится на всю территорию России.

Дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan подписано сроком на 5 лет. Планируется представлять 2 – 3 модели в год в различных сегментах российского авторынка. Так, в третьем квартале 2024 года ожидается пикап (вероятно, аналог Terra), в четвертом квартале – полноразмерный SUV, а во втором квартале 2025-го – пикап на альтернативных источниках энергии.

В ближайшие три года Sinomach Automobile рассчитывает выйти на ежегодный объем продаж в России в 10 тыс. автомобилей. После достижения данной цели компания планирует сотрудничать с автопроизводителями для локализации производства в формате SKD/CKD.

Sinomach Automobile является дочерней компанией концерна Sinomach – производителя промышленного оборудования №1 в Китае и лидера по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок. Портфель подразделения Sinomach Automobile охватывает 90% ведущих автомобильных компаний, включая Audi, Ford, General Motors, Jaguar, Land Rover, Nissan, Renault, Volkswagen и другие иностранные и китайские бренды.

Фото: Sinomach Automobile

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобилиotingoting paladin

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