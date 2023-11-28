В России представлен внедорожник Oting Paladin на базе Nissan Terra

Компания Sinomach Automobile представила на российском рынке новый бренд Oting. Первой моделью станет внедорожник Paladin, который представляет собой перелицованную версию Nissan Terra. Новинка станет доступна для покупки у официальных дилеров Sinomach Automobile с 15 января 2024 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Внедорожник Oting Paladin предлагается в четырех комплектациях по цене от 3,8 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала: 2H, 4H и 4L (задний, полный и полный привод низкой скорости). Передняя подвеска – двухрычажная независимая, задняя – многорычажная зависимая. В базовой версии Paladin имеет привод на передние колеса.
Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4 882 мм при колесной базе 2 850 мм. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.
Компания Sinomach Automobile намерена активно развивать собственную дилерскую сеть. На первом этапе планируется открытие 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, позднее дилерская сеть распространится на всю территорию России.
Дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan подписано сроком на 5 лет. Планируется представлять 2 – 3 модели в год в различных сегментах российского авторынка. Так, в третьем квартале 2024 года ожидается пикап (вероятно, аналог Terra), в четвертом квартале – полноразмерный SUV, а во втором квартале 2025-го – пикап на альтернативных источниках энергии.
В ближайшие три года Sinomach Automobile рассчитывает выйти на ежегодный объем продаж в России в 10 тыс. автомобилей. После достижения данной цели компания планирует сотрудничать с автопроизводителями для локализации производства в формате SKD/CKD.
Sinomach Automobile является дочерней компанией концерна Sinomach – производителя промышленного оборудования №1 в Китае и лидера по импорту на китайский рынок автомобилей ведущих мировых марок. Портфель подразделения Sinomach Automobile охватывает 90% ведущих автомобильных компаний, включая Audi, Ford, General Motors, Jaguar, Land Rover, Nissan, Renault, Volkswagen и другие иностранные и китайские бренды.
Фото: Sinomach Automobile