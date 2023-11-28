Лидерство на вторичном рынке Санкт-Петербурга делят BMW и Volkswagen

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2023 года в Санкт-Петербурге было куплено 180 тыс. легковых машин с пробегом. Это на 13% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

Наибольшей популярностью у жителей Северной столицы пользуются подержанные автомобили немецких марок BMW и Volkswagen, которые с начала года разошлись тиражом по 13,7 тыс. экземпляров. Третье место тут занял отечественный бренд LADA (13,3 тыс. шт.). В ТОП-5 также попали корейские Kia и Hyundai (12,7 тыс. и 10,5 тыс. шт. соответственно).

Если рассматривать вторичный рынок Питера по месяцам, то в первые семь из них борьба шла между «немцами». Так, Volkswagen лидировал в январе, феврале и мае, а BMW – в марте, апреле, июне и июле. Но уже потом (август, сентябрь и октябрь) доминировать стала LADA.

Первенство в модельном рейтинге на рынке б/у легковых машин в Санкт-Петербурге принадлежит Ford Focus, результат которого за 10 месяцев составил 4,9 тыс. единиц. Причем эта модель лидировала во все месяцы, кроме февраля и мая. Именно тогда лучшим становился Volkswagen Polo (4,2 тыс. шт.), который находится на итоговой второй позиции. В пятерку лидеров вошли еще Hyundai Solaris (4 тыс. шт.), Kia Rio (3,7 тыс. шт.) и Skoda Octavia (3,3 тыс. шт.).

Фото: АВТОСТАТ