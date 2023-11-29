В Саратовской области освоен выпуск запчастей для иномарок

Предприятие «Резинотехника» в Балаково Саратовской области освоило производство новых комплектующих и запчастей для автомобилей отечественных и зарубежных марок.

Как говорится в сообщении Минпромэнерго Саратовской области, после введения санкций в течение года АО «Резинотехника» открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома – заводов КАМАЗ, «Урал», ЯЗДА, «Автодизель» (ЯМЗ) и других производителей. Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссии – редукторов, раздаточных коробок, ступичных узлов и топливной аппаратуры. В серийное производство для конвейеров запущено шесть наименований изделий.

В этом году предприятие вышло еще и на рынок производителей автозапчастей для иномарок, освоив выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторгом России подготовлен проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года №1176, регламентирующее предоставление субсидий российским производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники. Соответствующие субсидии направлены на обеспечение погашения займов, привлеченных в Фонде развития промышленности. Соответствующий механизм начнет действовать с 1 января 2024 года.

В соответствии с предлагаемыми изменениями такой механизм будет также доступен тем производителям автомобилей и специализированной техники, которые локализуют производство компонентов на своих площадках. В случае успешной реализации инвестиционных проектов по локализации (в том числе путем модернизации или технического перевооружения существующих производств) инвестор сможет получить целевую субсидию Минпромторга России на погашение всей суммы ранее привлеченного займа ФРП при условии, что средства такого займа были направлены на финансирование части затрат инвесторов на закупку оборудования и лицензий, повышение уровня локализации продукции и освоение производства критически важных для отрасли компонентов в соответствии с утвержденной Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года.

Для получения таких целевых субсидий автопроизводителям необходимо четко придерживаться намеченных планов и демонстрировать реальные результаты работы. Проектом постановления также предлагается финансировать из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат, направленных на реорганизацию производства на площадках ушедших брендов. Такое решение обеспечит необходимый финансовый рычаг для запуска новых проектов и сделает перенос производственных площадок на территорию Российской Федерации экономически более привлекательным по сравнению с прямым импортом автомобилей. Предполагается, что обновлённый механизм также начнет действовать с 1 января 2024 года.

Фото: АО «Резинотехника»