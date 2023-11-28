Автомобили «Москвич» будут продаваться онлайн

Завод «Москвич» и автомобильный онлайн-сервис «Тинькофф Авто» подписали меморандум о сотрудничестве по продаже автомобилей. Клиенты «Тинькофф Авто» смогут приобрести машину «Москвич» по рекомендуемой розничной цене с доставкой до дома, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Решение всех вопросов, связанных с покупкой и обслуживанием автомобиля – от выбора модели, цвета и комплектации до записи на тест-драйв, оформление заказа и документов — доступно онлайн без необходимости посещать дилерский центр.

Меморандум, в рамках которого «Тинькофф» становится официальным партнером автомобильной марки Москвич, рассчитан на сотрудничество до ноября 2026 года. В скором времени в сервисе «Тинькофф Авто» появятся в продаже автомобили бренда «Москвич»: компактный кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и лифтбек «Москвич 6».

«Наша дилерская сеть сейчас насчитывает более 80 официальных точек продаж в 51 городе. К концу года у нас должна сформироваться сеть, в которой будет около 90 дилерских центров. Однако мы всегда стараемся идти в ногу со временем и не игнорируем современные цифровые сервисы. Подписание меморандума с одним из крупнейших автомобильных сервисов -дополнительный инструмент для развития продаж автомобилей марки «Москвич», – заявил коммерческий директор бренда «Москвич» Александр Мигаль.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В первой половине 2024 года планируется начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а ближе к концу следующего года будет представлен кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе, в 2025 году, на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: «Москвич»