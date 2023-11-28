«Русский автомобиль»: Hyundai и Kia вернутся в Россию под новой маркой

Петербургский завод Hyundai возобновит производство автомобилей в 2024 году. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники, компания AGR, которая близка к дилерскому холдингу «Авилон» и владеет бывшим заводом Volkswagen в Калуге, в начале следующего года закроет сделку по покупке предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что производство на этом предприятии возобновится в ближайшие месяцы, причем с конвейера будут сходить автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio, которые на нем выпускались и прежде. Продаваться они будут под китайской маркой GAC, которая стала новым партнером AGR, пишет «Русский автомобиль».

AGR планирует выпустить 70 тыс. автомобилей из существующего запаса машинокомплектов, на что уйдет около 1,5 лет. Когда комплектующие для машин Hyundai и Kia закончатся, завод может переориентироваться на сборку китайских моделей GAC. Добавим, что в «Хендэ Мотор СНГ» и АГ «Авилон» эту информацию не комментируют.

Напомним, завод Hyundai в Санкт-Петербурге находится в простое с марта 2022 года. На нем выпускались самые популярные иномарки в нашей стране: кроссовер Hyundai Creta, седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, а также кросс-хэтчбек Rio X. Предприятие существует с 2010 года, там организовано производство автомобилей по полному циклу со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Производственная мощность составляет 220 тыс. машин в год. Общие инвестиции в проект завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» превысили 1 млрд долларов. Помимо российского рынка, петербургский завод Hyundai поставлял все выпускаемые модели в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья.

Фото: Hyundai