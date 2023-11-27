За неделю в России продано рекордное количество кроссоверов Haval Jolion

По итогам 47-й недели 2023 года (с 20 по 26 ноября) в нашей стране было реализовано 2005 новых кроссоверов Haval Jolion. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это рекордный показатель продаж указанной модели за одну неделю.

Если составить рейтинг самых популярных легковых автомобилей прошедшей недели, то именно Haval Jolion является лидером. Но тут надо сделать оговорку: не учитывая суммарные продажи LADA Granta. Если же рассматривать продажи «Гранты» отдельно по типам кузова, то впервые за долгое время ее седан занял второе место с результатом 1570 единиц.

На третьей позиции располагается седан LADA Vesta (1459 шт.), на четвертой – лифтбек Granta (1069 шт.). Далее, с практически равными объемами, следуют два вазовских внедорожника – LADA Niva Travel и LADA Niva Legend (1057 и 1054 шт. соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 наиболее продаваемых моделей за последнюю неделю попали четыре китайских кроссовера – Chery Tiggo 7 PRO Max (877 шт.), Geely Coolray (859 шт.), Chery Tiggo 4 PRO (785 шт.) и Geely Monjaro (734 шт.).

Всего же по итогам 47-й недели нынешнего года в России было продано 24592 новых легковых автомобиля – на 9% больше, чем неделей ранее.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ