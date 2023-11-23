Автомобили MG появились у российских дилеров | АВТОСТАТ

Автомобили MG появились у российских дилеров

0

Автомобили MG появились у российских дилеров

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям
Все ежемесячные обзоры

Компания InTelGo («Интелгоу»), которая занимается поставками автомобилей MG на российский рынок, начала отгрузку машин дилерам. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в ДЦ «Балтийский», в ближайшее время автомобили MG станут доступны для предзаказа, а старт продаж ожидается в январе 2024 года. На сегодняшний день в нашей стране планируется продавать четыре модели: седан MG 5, лифтбек MG 7, кроссовер MG One, а также электромобиль MG 4 EV (Mulan).

Лифтбек MG 7 имеет следующие габариты: 4 884 мм в длину, 1 889 мм в ширину и 1 447 мм в высоту при колесной базе 2 778 мм. На российском рынке модель будет представлена с двумя вариантами силовых установок. Первая включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Такая машина способна разогнаться до 210 км/ч, а средний расход топлива заявлен на уровне 5,6 л. Вторая версия включает более мощный 2-литровый турбодвигатель мощностью 261 л.с. и классический 9-диапазонный «автомат». Такой лифтбек может разогнаться до 230 км/ч, средний расход топлива – 6,2 л/100 км. Модели полагается исключительно передний привод, задняя многорычажная подвеска и топливный бак на 65 л. Объем багажника составляет 375 л. В России MG 7 будет предложен в шести комплектациях по цене 3 млн 685 тыс. рублей.

Компактный электрический хэтчбек MG 4 EV благодаря пластиковому обвесу вполне можно принять за кроссовер. Габариты модели: 4287 х 1836 х 1516 мм, при этом колесная база у «четверки» внушительная – 2705 мм. Новинка будет предлагаться в трех комплектациях по цене от 4 млн 200 тыс. рублей. Их отличия сводятся в основном к технической начинке, а функционал всех машин будет довольно богатым.

Базовая машина под названием Ultimate Edition имеет один электромотор. Он установлен на задней оси и выдает 170 л.с. и 250 Нм. Батарея емкостью 51 кВт-ч позволяет проехать до 425 км. Вторая комплектация также называется Ultimate Edition: у нее единственный электромотор выдает уже 204 л.с., однако крутящий момент такой же (250 Нм). Вместе с этим машина получила более емкую батарею на 64 кВт-ч, благодаря которой заявленный пробег увеличился до 520 км. Эта модификация является самой дальнобойной. На вершине гаммы находится комплектация под названием Xpower Edition AWD. Два электромотора тут выдают 428 л.с. и 600 Нм. Такая полноприводная «четверка» оснащается батареей на 64 кВт-ч, заявленный запас хода составляет 460 км. Внешне отличить самую мощную модификацию MG 4 EV можно по более крупным 18-дюймовым колесным дискам и оранжевым суппортам. В салоне тут появляются спортивные сиденья и отделка алькантарой. Панорамная крыша положена по умолчанию, тогда как для остальных комплектаций это опция.

Что касается цен на другие модели, седан MG 5 будет доступен от 2 млн 424 тыс. рублей, а кроссовер One – от 3 млн 220 тыс. рублей.

Фото: ДЦ «Балтийский»

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкикитайские автомобили

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх