Автомобили MG появились у российских дилеров

Компания InTelGo («Интелгоу»), которая занимается поставками автомобилей MG на российский рынок, начала отгрузку машин дилерам. Как сообщили порталу «Китайские автомобили» в ДЦ «Балтийский», в ближайшее время автомобили MG станут доступны для предзаказа, а старт продаж ожидается в январе 2024 года. На сегодняшний день в нашей стране планируется продавать четыре модели: седан MG 5, лифтбек MG 7, кроссовер MG One, а также электромобиль MG 4 EV (Mulan).

Лифтбек MG 7 имеет следующие габариты: 4 884 мм в длину, 1 889 мм в ширину и 1 447 мм в высоту при колесной базе 2 778 мм. На российском рынке модель будет представлена с двумя вариантами силовых установок. Первая включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Такая машина способна разогнаться до 210 км/ч, а средний расход топлива заявлен на уровне 5,6 л. Вторая версия включает более мощный 2-литровый турбодвигатель мощностью 261 л.с. и классический 9-диапазонный «автомат». Такой лифтбек может разогнаться до 230 км/ч, средний расход топлива – 6,2 л/100 км. Модели полагается исключительно передний привод, задняя многорычажная подвеска и топливный бак на 65 л. Объем багажника составляет 375 л. В России MG 7 будет предложен в шести комплектациях по цене 3 млн 685 тыс. рублей.

Компактный электрический хэтчбек MG 4 EV благодаря пластиковому обвесу вполне можно принять за кроссовер. Габариты модели: 4287 х 1836 х 1516 мм, при этом колесная база у «четверки» внушительная – 2705 мм. Новинка будет предлагаться в трех комплектациях по цене от 4 млн 200 тыс. рублей. Их отличия сводятся в основном к технической начинке, а функционал всех машин будет довольно богатым.

Базовая машина под названием Ultimate Edition имеет один электромотор. Он установлен на задней оси и выдает 170 л.с. и 250 Нм. Батарея емкостью 51 кВт-ч позволяет проехать до 425 км. Вторая комплектация также называется Ultimate Edition: у нее единственный электромотор выдает уже 204 л.с., однако крутящий момент такой же (250 Нм). Вместе с этим машина получила более емкую батарею на 64 кВт-ч, благодаря которой заявленный пробег увеличился до 520 км. Эта модификация является самой дальнобойной. На вершине гаммы находится комплектация под названием Xpower Edition AWD. Два электромотора тут выдают 428 л.с. и 600 Нм. Такая полноприводная «четверка» оснащается батареей на 64 кВт-ч, заявленный запас хода составляет 460 км. Внешне отличить самую мощную модификацию MG 4 EV можно по более крупным 18-дюймовым колесным дискам и оранжевым суппортам. В салоне тут появляются спортивные сиденья и отделка алькантарой. Панорамная крыша положена по умолчанию, тогда как для остальных комплектаций это опция.

Что касается цен на другие модели, седан MG 5 будет доступен от 2 млн 424 тыс. рублей, а кроссовер One – от 3 млн 220 тыс. рублей.

Фото: ДЦ «Балтийский»