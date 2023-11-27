Автомобили Haima появились у российских дилеров

Автомобили Haima начали поступать российским дилерам. Первой моделью, представленной в автосалонах, стал минивэн 7Х, сообщила в своем Telegram-канале компания «МВЛ Авто», которая является официальным дистрибьютором марки Haima в России.

Компактвэн Haima 7X дебютировал в Китае в 2019 году и имеет следующие габариты: 4815/1874/1720 мм, расстояние между осями – 2860 мм. Модель по умолчанию имеет семиместный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду. «Семерка» оснащается тем же двигателем 1.6 TGDI и 6АКП, что и кроссовер.

Компактвэн будет доступен в двух комплектациях – Luxury и Premium – по цене 3,6 млн рублей и 3,8 млн рублей соответственно. В отличие от вариантов исполнений кроссовера, у Haima 7X уже в базе имеются шторки безопасности, климат-контроль и система кругового обзора, а также камера наблюдения за пассажирами третьего ряда. А топовому MPV вдобавок положены вентиляция передних сидений (наряду с подогревом), автопарковщик и беспроводная зарядка для смартфона.

В дальнейшем на российском рынке появится кроссовер Haima 8S, который дебютировал в Китае в 2018 году. Модель имеет следующие габариты: 4565 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1682 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. В России кроссовер будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI мощностью 195 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях – Deluxe и Flagship – стоимостью 3,2 млн рублей и 3,4 млн рублей соответственно. В базовое оснащение входят светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, мультимедиа-система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль. В исполнении Flagship появляются виртуальная приборка, подогрев передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора, передний парктроник, штатный регистратор, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон.

Фото: Haima