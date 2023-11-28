Беспошлинный ввоз электромобилей в страны ЕАЭС продлен до конца 2025 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до конца 2025 года беспошлинный ввоз электромобилей во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме России.

Напомним, в марте 2022 года Совет ЕЭК установил квоты на беспошлинный ввоз электромобилей для Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, пишет агентство «Финмаркет». В отношении Армении квота на 2022 год составляла 7 тыс. автомобилей, на 2023 год – 8 тыс. шт., для Белоруссии – 10 тысяч и 15 тыс. машин соответственно, для Казахстана также 10 тысяч и 15 тыс. единиц, для Киргизии – 5 тыс. и 10 тыс. электрокаров. Действие меры должно было истечь в конце нынешнего года.

Россия в лице Минпромторга неоднократно выступала против введения беспошлинного ввоза электромобилей в расчете на развитие внутреннего производства. На брифинге по итогам заседания совета ЕАЭС вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил надежду, что после 2025 года льготу на импорт электромобилей в ЕАЭС продлевать не придется за счет развития собственных производств. Без льготы ставка ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей для стран ЕАЭС составляет 15% от таможенной стоимости.

По итогам десяти месяцев 2023 года продажи новых электромобилей выросли в 5 раза, составив 10465 единиц, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК». Объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 9 тыс. единиц – это на 22% больше, чем в январе – октябре прошлого года. Эксперты отмечают еще один любопытный момент: на рынке электрокаров с пробегом с начала 2023 года присутствует уже около 60 различных марок.

«Если говорить о перспективах сегмента электромобилей в 2023 году, очевидно, что сейчас это быстрорастущий рынок и нынешний год будет рекордный по продажам «электричек». Приобретения модели на альтернативном источнике энергии стало трендом среди клиентов. Сегмент электромобилей обладает хорошим потенциалом для дальнейшего роста», – комментирует директор «АВИЛОН Электро» Сергей Мелюх.

Фото: АВТОСТАТ