«Автотор» выпустил первую партию пикапов Vigus

Калининградский завод «Автотор» выпустил первую партию рамных пикапов, известных как JMC Vigus. Новинка появится у российских дилеров в декабре, при этом будет продаваться под другим брендом, поскольку компания JMC запретила реализацию данной модели в нашей стране под своей маркой.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, всего план производства пикапов Vigus на «Автоторе» включает 650 автомобилей. Дальнейшие перспективы модели на российском рынке пока не определены.

Под капотом JMC Vigus установлен 2,5-литровый турбодизель JX4D25A6L мощностью 128 л.с. (310 Нм), построенный на основе мотора Isuzu. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод у пикапа может быть как задним, так и полным, однако, по неофициальным данным, в России будет доступна только полноприводная модификация. Предварительная цена такой версии составит 2 млн 999 тыс. рублей.

JMC Vigus – это среднеразмерный рамный пикап с двойной кабиной. Длина его кузова составляет 5345 мм, а колесная база достигает 3085 мм. Полная масса – 2,8 тонны. В Китае у модели была и длиннобазная версия с общей длиной кузова в 5700 мм, но на внешние рынки она не поступила.

Внешний вид JMC Vigus достаточно утилитарный: в передней части пикапа можно отметить крупную решетку радиатора с горизонтальными ламелями и противотуманными фарами. Интерьер отличает сенсорный экран с поддержкой Bluetooth-подключения. В оснащение модели, помимо прочего, входят гидроусилитель руля, системы ABS и EBD, две подушки безопасности, а также дисковые тормоза на передней оси.

Фото: «Автотор»