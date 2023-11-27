Электромобили Rising стали доступны для заказа в России: известны цены

Компания Electrocars начала прием заказов на электрические лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7. Первые поставки автомобилей клиентам начнутся в конце ноября, сообщает пресс-служба компании.

Лифтбек имеет следующие габариты: 5 000 мм в длину, 1 953 мм в ширину и 1 494 мм в высоту при колесной базе 3 000 мм. Внешний облик автомобиля отличают динамичный силуэт с тонкой Rising F7 светодиодной оптикой и скользящей линией крыши.

В салоне Rising F7 установлен единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный монитор диагональю 8 дюймов. Стоит также отметить акустическую систему Dirac с 16 динамиками, а также комфортные сиденья, которые выделяются самой длинной в классе подушкой.

В движение Rising F7 приводят два электромотора мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. С их помощью он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 сек. Питает электромобиль тяговая батарея емкостью 90 кВт-ч. Полного заряда аккумулятора ему хватает на 600 км запаса хода. В России появятся электромобили Rising

Начальное исполнение Rising F7 оснащается электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси и разгоняется до 100 км/ч за 5,7 сек. Ей доступна батарея на 77 кВт-ч и запасом хода 576 км. Версия Long Range оснащается аккумулятором ёмкостью 90 кВт-ч и запасом хода 666 км. Полноприводную версию приводят в движение два электромотора мощностью 544 л.с. и 700 Нм. До 100 км/ч такой Rising F7 разгоняется за 3,7 сек. Ее запас хода составляет 600 км.

Rising F7 доступен к покупке в пяти комплектациях – Advance, Long Range, Advance Pro, Long Range Pro, Performance Pro – по цене от 4 млн 230 тыс. рублей до 6 млн 465 тыс. рублей. Начальная версия лифтбека оснащена пакетом активных ассистентов безопасности ADAS, системой кругового обзора, полностью светодиодной оптикой, 8-дюймовым экраном для пассажиров заднего ряда, 16 динамиками Dirac, обогревом и вентиляцией передних сидений.

Кросс-купе Rising R7 имеет следующие габариты: 4 900 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 950 мм. Внешний облик автомобиля отличают узнаваемый дизайн светодиодной оптики и крупные легкосплавные диски диаметром 21 дюйм. Безрамочные двери автомобиля оснащены скрытыми дверными ручками, а дверь водителя опционально оснащается электроприводом.

В салоне Rising F7 расположен единый блок из трех экранов с диагональю 43 дюйма. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью от компании Huawei. Максимальная диагональ достигает 70 дюймов. Акустическая система включает в себя 14 динамиков BOSE.

Rising R7 доступен в моноприводном и полноприводном исполнениях. Начальная версия оснащается электромотором мощностью 340 л.с. на задней оси. Такой кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 5,8 сек. Электромотор питает батарея емкостью 77 кВт-ч. Полного заряда ей хватает на 551 км. Для заднеприводной модели доступен аккумулятор на 90 кВт-ч и 642 км запаса хода. Полноприводное исполнение этого SUV оснащается двумя двигателями на 544 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 сек., а его запас хода составляет 606 км.

Rising R7 доступен к покупке в четырех комплектациях – Master RWD, Master Long Range RWD, Master Performance 4WD, Flagship 4WD – по цене от 4 млн 230 тыс. рублей до 7 млн 150 тыс. рублей. Начальная версия кросс-купе оснащается системой Rising Pilot, системой кругового обзора, светодиодной оптикой, обогревом передних сидений и 14 динамиками BOSE.

Фото: Rising