Седаны LADA Vesta в комплектациях Enjoy и Techno вновь подорожали

АВТОВАЗ второй раз с начала ноября повысил цены на седаны LADA Vesta NG. Удорожание коснулось двух комплектаций – Enjoy и Techno, которые прибавили в цене 13 тыс. рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Так, теперь стоимость стандартного седана Vesta в комплектации Enjoy составляет 1 млн 656 тыс. 900 рублей, а Techno – 1 млн 798 тыс. 900 рублей. Цены на LADA Vesta Cross в таких же версиях равны 1 млн 801 тыс. 900 и 1 млн 913 тыс. 900 рублей соответственно.

Ценовые изменения не коснулись седанов в начальных комплектациях – Comfort и Life. Таким образом, минимальная стоимость «Весты» сохраняется не прежнем уровне. Для стандартного седана она составляет 1 млн 239 тыс. 900 рублей, а для кросс-версии – 1 млн 733 тыс. 900 рублей.

Напомним, что продажи LADA Vesta нового поколения стартовали в мае 2023 года. Внешний вид автомобиля отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов. Что касается интерьера, на передней панели и подлокотниках применено мягкое покрытие. Изменены кнопки и органы управления. Повышена практичность салона, в частности, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для мобильного телефона, который можно подзарядить от отдельной USB-розетки.

В октябре LADA Vesta обновила свой максимум продаж с марта 2022 года – в прошлом месяце было продано 9034 таких машины, согласно данным АВТОВАЗа. По итогам десяти месяцев 2023 года на российском рынке реализовано 33415 автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline. В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступил седан Vesta Sportline стоимостью от 2 млн 175 тыс. 900 рублей, позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

Фото: АВТОВАЗ