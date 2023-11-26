Автомобили с пробегом в ноябре стали дороже на 4%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в ноябре 2023 года составила 1 млн 583 тыс. рублей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Эксперты агентства отмечают, что по отношению к октябрю этот показатель вырос на 4% или 65 тыс. рублей. Если же сравнивать его с тем, что был год назад (в ноябре 2022-го), то с тех пор автомобили с пробегом подорожали в среднем на 26%. В денежном выражении это соответствует 325 тыс. рублей.

При этом в зависимости от различных критериев (марка, модель, год выпуска и пр.) подержанные машины меняются в цене по-разному. К примеру, 3-летний Kia Rio за прошедший год стал дороже на 46%, а 5-летний внедорожник LADA 4x4 – на 18%. В то же время 7-летний кроссовер Nissan Qashqai прибавил в стоимости 28%. Информация о других моделях содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ