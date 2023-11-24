Автомобилю «Москвич 3» понизили мощность мотора на 14 лошадиных сил

У кроссовера «Москвич 3» неожиданно снизился показатель мощности 1,5-литрового турбированного двигателя, указанный производителем на официальном сайте. Год назад, когда автомобиль ставили на конвейер, в официальных источниках везде фигурировала мощность в 150 лошадиных сил, сегодня она составляет уже 136 л.с.

Телеграм-каналу «Автопоток», который обратился по этому поводу за комментарием, в пресс-службе предприятия ответили, что изменения технических характеристик модели связаны с «переходом на новый сертификат, в рамках которого проводились замеры мощности в независимых лабораториях».

Напомним, производство кроссовера «Москвич 3» началось ровно год назад, в ноябре 2022 года. А в декабре на конвейере появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6», у которого, кстати, турбированный двигатель сегодня предложен в двух вариантах, с разной мощностью - 136 л.с. и 174 л.с.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», отечественный бренд «Москвич» вторую неделю подряд входит в ТОП-10 по продажам новых легковых автомобилей в России.

Фото: «Москвич»