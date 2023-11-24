В октябре 2023 года в РФ было продано 35 новых люксовых автомобилей

По итогам октября нынешнего года в России было реализовано 35 новых автомобилей сегмента Luxury. Несмотря на то, что этот результат почти вдвое (+94%) больше, чем год назад, он все же чуть уступает результату сентября (36 шт.). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Также эксперты отмечают, что объемы продаж новых люксовых машин в нашей стране снижаются уже на протяжении шести последних месяцев. А наилучший их показатель в этом году был зафиксирован в апреле (51 шт.).

Из всего сегмента Luxury в октябре больше всего было реализовано автомобилей бренда Lamborghini (13 шт.), на долю которого пришлось 37%. Немного отстал от него Bentley – 11 реализованных экземпляров (доля – 31%). Кроме них, было продано 5 новых машин Rolls-Royce, 4 – Maserati и по 1 – Aston Martin и Ferrari.

В модельном рейтинге лидером за отчетный месяц стал кроссовер Lamborghini Urus с результатом в 13 единиц. За ним следуют внедорожники Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan (7 и 5 шт. соответственно).

За 10 месяцев 2023 года в РФ было реализовано 375 новых люксовых автомобилей, что на 28% больше, чем в январе – октябре прошлого года.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: www.lamborghini-avtodom.ru