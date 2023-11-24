В России начались продажи кроссовера JAC JS3 с ценой от 1,8 млн рублей | АВТОСТАТ

В России начались продажи кроссовера JAC JS3 с ценой от 1,8 млн рублей

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В России начались продажи кроссовера JAC JS3 с ценой от 1,8 млн рублей

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Компактный кроссовер JAC JS3 появился у российских дилеров. Как сообщает пресс-служба компании JAC Motors Rus, его стоимость варьируется от 1 799 000 до 1 999 000 рублей в зависимости от комплектации.

Автомобиль имеет следующие габаритные размеры: длина – 4 345 мм, ширина – 1 765 мм, высота – 1 640 мм. Колесная база равна 2 560 мм. Объем багажного отделения составляет 600 литров. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 109 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» или бесступенчатым вариатором.

Внешне JAC JS3 отличает двухэтажная головная оптика со светодиодными ходовыми огнями и крупная решетка радиатора. Отличительной чертой служат боковая линия «торнадо» и массивные расширители арок. На крыше расположены рейлинги, боковые зеркала оснащены электрорегулировками и обогревом, а опция «проводи меня домой» подсвечивает путь водителю, когда он уже вышел из машины.

В России начались продажи кроссовера JAC JS3 с ценой от 1,8 млн рублей

В салоне автомобиля разместились передние сиденья анатомичной формы, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль с антиаллергенным фильтром и многое другое.

JAC JS3 предлагается в трех вариантах исполнения. Комплектация Comfort доступна только с механической коробкой передач по цене 1 799 000 рублей. Такой автомобиль оснащен галогеновыми фарами с датчиком света, светодиодными ходовыми огнями, кондиционером и многим другим. Салон – тканевый.

Комплектация Luxury доступна как с механической коробкой, так и с вариатором (за 1 899 000 и 1 999 000 рублей соответственно). Здесь салон уже обтянут экокожей, предусмотрен климат-контроль, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным экраном и 6 динамиками и прочее.

Фото: JAC

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкиценыкитайские автомобилиjac

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