В Венгрии завершилось производство спорткара Audi TT

Еще в феврале 2023 года компания Audi объявила, что ее спорткар Tourist Trophy скоро уйдет в историю, и вот в ноябре с конвейера завода в Дьере (Венгрия) торжественно сошел последний такой автомобиль, сообщает портал ixbt.com со ссылкой на motor1.com.

Напомним, что модель Audi TT была представлена на Франкфуртском автосалоне в 1995 году. Сперва она вышла в продажу в виде купе, а в 1999 году на ее основе был выпущен родстер. Модель собирали и продавали в течение 25 лет, и все это время ей удавалось успешно выживать даже на фоне растущей популярности кроссоверов и внедорожников. TT пережила три поколения. Ее производство в общей сложности немного не дотянуло до 700 тысяч экземпляров, за четверть века выпущено 662 762 таких автомобиля.

Чтобы подогреть интерес к уходящему раритету, в октябре 2023 года Audi запустила сборку сначала новейшей версии Audi TT (всего 25 таких автомобилей), затем спецверсии Audi TT Roadster Final Edition (всего 50 экземпляров), а в ноябре туманно намекнула, что TT еще может вернуться, но уже в виде электромобиля.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в России на 1 июля 2023 года числилось около 4 тысяч автомобилей Audi TT и Audi TT RS.

Фото: motor1.com