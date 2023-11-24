В России появится новый китайский бренд – OTING

На российском рынке дебютирует еще одна марка из Китая. Как сообщает пресс-служба компании SINOMACH Automobile, это будет OTING. Именно под данным брендом будут продаваться автомобили в официальных дилерских центрах.
Первой моделью, которую можно будет приобрести у дилеров OTING, станет внедорожник Paladin. Старт продаж намечен на 28 ноября. Тогда же будут объявлены розничные цены и точные конфигурации модели.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Paladin выпускается на совместном предприятии Nissan и Dongfeng в Китае. В длину автомобиль составляет 4882 мм, а колесная база равна 2850 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом».
В 2024 году компания SINOMACH Automobile планирует привезти в Россию две модели на платформе Nissan в рамках дистрибьюторского соглашения с Zhengzhou Nissan, который подписан сроком на 5 лет.
Помимо дистрибьюции автомобилей, компания SINOMACH Auto рассматривает российский рынок для лизинговых продаж и торгового финансирования. С этой целью была создана лизинговая компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)».
Компания SINOMACH Automobile является дочерним предприятием концерна SINOMACH – ведущего производителя промышленного оборудования в КНР и лидера по импорту на китайский рынок автомобилей известных мировых марок.
Фото: SINOMACH Automobile