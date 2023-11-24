В России появится новый китайский бренд – OTING | АВТОСТАТ

В России появится новый китайский бренд – OTING

0

В России появится новый китайский бренд – OTING

Легковые автомобили китайских брендов в России
Все ежемесячные обзоры

На российском рынке дебютирует еще одна марка из Китая. Как сообщает пресс-служба компании SINOMACH Automobile, это будет OTING. Именно под данным брендом будут продаваться автомобили в официальных дилерских центрах.

Первой моделью, которую можно будет приобрести у дилеров OTING, станет внедорожник Paladin. Старт продаж намечен на 28 ноября. Тогда же будут объявлены розничные цены и точные конфигурации модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Paladin выпускается на совместном предприятии Nissan и Dongfeng в Китае. В длину автомобиль составляет 4882 мм, а колесная база равна 2850 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом».

В России появится новый китайский бренд – OTING

В 2024 году компания SINOMACH Automobile планирует привезти в Россию две модели на платформе Nissan в рамках дистрибьюторского соглашения с Zhengzhou Nissan, который подписан сроком на 5 лет.

Помимо дистрибьюции автомобилей, компания SINOMACH Auto рассматривает российский рынок для лизинговых продаж и торгового финансирования. С этой целью была создана лизинговая компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)».

Компания SINOMACH Automobile является дочерним предприятием концерна SINOMACH – ведущего производителя промышленного оборудования в КНР и лидера по импорту на китайский рынок автомобилей известных мировых марок.

Фото: SINOMACH Automobile

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкикитайские автомобили

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх