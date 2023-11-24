В России появится новый китайский бренд – OTING

На российском рынке дебютирует еще одна марка из Китая. Как сообщает пресс-служба компании SINOMACH Automobile, это будет OTING. Именно под данным брендом будут продаваться автомобили в официальных дилерских центрах.

Первой моделью, которую можно будет приобрести у дилеров OTING, станет внедорожник Paladin. Старт продаж намечен на 28 ноября. Тогда же будут объявлены розничные цены и точные конфигурации модели.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», внедорожник Paladin выпускается на совместном предприятии Nissan и Dongfeng в Китае. В длину автомобиль составляет 4882 мм, а колесная база равна 2850 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом».