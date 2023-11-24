«Автотор» инвестирует 700 млн рублей в цифровизацию процессов управления производством | АВТОСТАТ

«Автотор» инвестирует 700 млн рублей в цифровизацию процессов управления производством

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«Автотор» инвестирует 700 млн рублей в цифровизацию процессов управления производством

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Калининградский завод «Автотор» и ведущий отечественный разработчик цифровых решений для промышленности корпорация «Галактика» подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает поэтапное внедрение современного отечественного программного обеспечения в целях повышения уровня цифровизации процессов управления производством, промышленными активами и корпоративными ресурсами «Автотора», сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, создание комплексной IT-экосистемы позволит «Автотору» повысить эффективность управления производственными и бизнес-процессами при реализации стратегически важных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение выпуска высококачественных автомобилей, повышение производительности труда, создание дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, а также освоение передовых профессиональных компетенций. Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» по итогам 2023 года планирует выпустить от 55 тыс. до 70 тыс. автомобилей. Как отмечают на предприятии, возможные корректировки будут зависеть от ситуации на рынке. «Производственные мощности позволяют выпускать гораздо больше продукции. Но объем производства определяется в первую очередь потребностями рынка», – заявили на «Автоторе».

Производственный план на 2024 год, озвученный в июне, составлял 100 тыс. автомобилей. В настоящее время «Автотор» выпускает легковые автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Фото: «Автотор»

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоинвестицииавтотор

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