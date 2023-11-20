УАЗ улучшил акустический комфорт своих автомобилей

Ульяновский автозавод модернизировал новый модельный ряд, в который входят «Патриот», «Пикап» и «Профи». Автомобили стали стандартно оснащаться новыми демпферами рычагов управления трансмиссией, которые позволяют снизить вибрации, а также повысить для пассажиров степень акустического комфорта.

Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе УАЗа, ранее демпферы ставились только на версии с комплектом Limited, а теперь стали частью базового оснащения. Стоимость моделей при этом не изменилась: цены на УАЗ «Патриот» с учетом доставки до дилерского центра стартуют от 1 млн 580 тыс. рублей, УАЗ «Пикап» – от 1 млн 605 тыс. рублей, УАЗ «Профи» – от 1 млн 705 тыс. рублей. При этом купить автомобили можно прямо с завода, в Ульяновске, – в таком случае стоимость будет на 50 тыс. рублей ниже.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод вновь начал оснащать свои автомобили принудительной блокировкой дифференциала заднего моста, которая ранее была временно недоступна из-за изменения логистических цепочек. Функция принудительной блокировки дифференциала заднего моста доступна в качестве опции для всех моделей УАЗ, в том числе внедорожников «Патриот» и «Хантер», «Пикапа» и СГР («Буханка»), а также бортовых фургонов и коммерческих грузовиков «Профи» за 45 тыс. рублей.

Фото: УАЗ