Дилеры пообещали предновогодние скидки на автомобили

Из-за тотального дефицита автомобилей в прошлом году дилеры отменили традиционные предновогодние распродажи. Однако в этом году ситуация изменилась: с расширением предложения на российском авторынке обостряется конкуренция. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, на какие скидки можно рассчитывать при покупке новой машины.

По словам руководителя отдела маркетинга компании «Звезда Невы» Даниила Серебрякова, в период с декабря по февраль – выгоды на максимуме, а автомобили предыдущего года в интересных комплектациях еще есть в наличии. На автомобили премиум-сегмента реальный дисконт может достигать 1 млн рублей при покупке с использованием кредитных программ и трейд-ин. Традиционно максимальный дисконт предоставляется на марки/модели, выводимые из продаж, не пользующиеся спросом, либо стремящиеся занять максимальную долю рынка.

«Рассчитывать на предновогодние скидки стоит. У дилеров и дистрибьюторов на складах достаточно автомобилей, чтобы перекрыть приостановку поставок на китайские праздники. Нужно понимать, что в большинстве своем на нашем рынке представлены крупные автомобильные компании с налаженной логистикой, которые предусматривают такие ситуации и недостатка автомобилей в начале года не будет. Важно обратить внимание на другой момент: к концу года все бренды и дилеры будут стремиться выполнить свой годовой план, и за счет этого будут делать скидки. Также есть смысл не затягивать с покупкой тем, кто хочет приобрести автомобиль в кредит. Для них начало декабря будет лучшим временем, так как в середине месяца ожидается повышение ставок по кредитам. В январе нас ждет ежегодная индексация цен, и при сохранении скидок на прежнем уровне приобретение автомобиля выйдет дороже», – комментирует руководитель отдела продаж новых автомобилей «Автополе» Дмитрий Шмарай.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, клиенты могут воспользоваться бонусными программами и привилегиями, не дожидаясь нового года. Уже в ноябре новые автомобили премиум-класса доступны на выгодных условиях. На покупку обновленного BMW X6 2023 года выпуска в комплектации М Sport действуют привилегии до полумиллиона рублей. Полноприводный электрический лифтбек Zeekr 001 мощностью 544 л.с. можно приобрести на 6% дешевле. Выгода при покупке рестайлинговой версии Volvo ХС90 составит 10%, а при приобретении Audi Q5 Sportback – 13%, Audi A6 V поколения – 15%. В декабре традиционно ожидаются новогодние предложения от брендов, такие как поддержка трейд-ин, а также более длительное гарантийное обслуживание.

О том, на каких условиях можно получить наибольшую скидку от дилера, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ

