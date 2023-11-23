«Москвич» представит электромобиль собственной разработки в 2025 году

Автозавод «Москвич» активно работает над организацией производства электромобиля собственной разработки, который планируется представить в 2025 году. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков, добавив, что в настоящее время на предприятии активно работают над наладкой производства и переговорами с российскими поставщиками.

«В 2025 году мы планируем представить электромобиль, в конструкции которого основные компоненты – электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы – будут российскими», – отметил он. Таким образом, компания сохраняет изначально заявленные сроки по разработке такого электрокара.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Фото: АЗ «Москвич»