LADA и BMW, Ford Focus и Skoda Octavia: что происходит на вторичном рынке Москвы?

По данным агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2023 года жители Москвы купили 319 тыс. легковых машин с пробегом. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке столицы является LADA, подержанные автомобили которой с начала года разошлись тиражом в 29,6 тыс. единиц. На втором месте находится BMW (26 тыс. шт.). Интересно, что с января по март лидировал как раз немецкий премиум-бренд, а с апреля первенство принадлежит уже отечественной марке.

Также особым успехом у москвичей пользуются б/у машины Mercedes-Benz (объем покупок за 10 месяцев составил 21,3 тыс. экземпляров), Kia (20,9 тыс. шт.) и Volkswagen (19 тыс. шт.). Именно так выглядит ТОП-5 столичной «вторички».

Модельный рейтинг тут возглавляет Ford Focus – с начала года в Москве было куплено 6,9 тыс. таких автомобилей с пробегом. Немного отстает от лидера Skoda Octavia (6,5 тыс. шт.). Причем между этими двумя моделями тоже шла борьба за лидерство: если в январе доминировала «Октавия», то в феврале – «Фокус», в марте – «Октавия», а в апреле они даже поделили трон! Но начиная с мая первую строчку удерживает «американец», а «чех» стабильно второй.

Кроме них, в пятерку самых популярных подержанных легковых машин в Москве по итогам 10 месяцев нынешнего года попали Kia Rio (5,3 тыс. шт.), Toyota Camry (5,2 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (5,2 тыс. шт.).

Фото: АВТОСТАТ