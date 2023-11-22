Geely привезет в Россию четыре новинки в 2024 году

Компания Geely в 2024 году выведет на российский рынок четыре новых модели. Об этом стало известно из презентации Geely в рамках Российско-Китайского Автопромышленного Форума.

Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, речь идет о компактных кроссоверах Starray и Atlas Cool, которые на российском рынке получат другие названия, обновленном среднеразмерном 7-местном кроссовере Okavango L, а также обновленном среднеразмерном седане Preface L. При этом есть вероятность, что планы могут измениться, отметил собеседник издания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре на российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Geely Coolray, а в ноябре у дилеров появился новый седан Emgrand.

По итогам десяти месяцев 2023 года в нашей стране было продано 69384 кроссоверов и внедорожников Geely, что в 3,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 3,6% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely