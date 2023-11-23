Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun поступит в продажу в декабре

Российские дилеры Kaiyi в декабре 2023 года начнут продажи нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Новинка будет предлагаться с двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun имеет следующие габариты: 4 710 мм в длину, 1 964 мм в ширину и 1 705 мм в высоту при колесной базе 2 800 мм. Внешний вид автомобиля отличают скрытые дверные ручки, безрамочная решетка радиатора, проекция логотипа на асфальт при открывании двери, панорамная крыша, светодиодная оптика и др. Задние светодиодные фонари своей формой перекликаются с передними, а в центре расположен фирменный логотип Kaiyi. Дополняют динамичный облик кроссовера спойлер на крыше, четыре патрубка выпускной системы и диффузор на заднем бампере.