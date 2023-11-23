«Москвич» в 2024 году выпустит два новых кроссовера

Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» запланировано на первую половину 2024 года. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» сообщил директор автозавода «Москвич» по производству Олег Масляков. Кроме того, по его словам, ближе к концу следующего года будет представлен кроссовер D-класса под названием «Москвич 8». Производственный план предприятия на следующий год составляет порядка 50 тыс. машин.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6». По итогам 2023 года Автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров.

Кроме того, Олег Масляков заявил, что завод «Москвич» в перспективе планирует экспортировать свои автомобили, но пока сконцентрирован на внутреннем рынке. На сегодняшний день дилерская сеть «Москвича» представлена 82 точками продаж в 51 городе России. С начала продаж, который состоялся в декабре 2022 года, в дилерскую сеть было отгружено свыше 15 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано около 12 тыс. машин.

Фото: «АВИЛОН»