Changan выведет на российский рынок суббренд UNI

Компания Changan в 2024 году намерена вывести на российский рынок суббренд UNI, под которым будут продаваться модели одноименной линейки. В результате компания рассчитывает удвоить продажи в нашей стране до 180 тыс. машин: под брендом Changan в следующем году планируется реализовать 90 тыс. автомобилей и столько же – под новой маркой UNI, стало известно агентству «АВТОСТАТ» из презентации автопроизводителя.
По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Changan в России выросли в 17,2 раза и составили 33374 автомобиля. В результате рыночная доля марки составила 4% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ