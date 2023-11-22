Changan выведет на российский рынок суббренд UNI

Компания Changan в 2024 году намерена вывести на российский рынок суббренд UNI, под которым будут продаваться модели одноименной линейки. В результате компания рассчитывает удвоить продажи в нашей стране до 180 тыс. машин: под брендом Changan в следующем году планируется реализовать 90 тыс. автомобилей и столько же – под новой маркой UNI, стало известно агентству «АВТОСТАТ» из презентации автопроизводителя.