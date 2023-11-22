DSI-2023: с кем из автопроизводителей комфортнее работается дилерам?

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и агентство «АВТОСТАТ» запустили совместное партнерское исследование – Dealer Satisfaction Index (анкета DSI-2023). Цель данного исследования – выяснить удовлетворенность официальных дилеров (дилерских сетей) тем, как работают с ними автопроизводители.

Анкета содержит целый ряд вопросов, охватывающих как продажу новых автомобилей, так и их послепродажное обслуживание, а также работу с подержанными машинами, вопросы коммуникации и финансов, рекламы и продвижения на рынке.

Например, в вопросах по новым автомобилям предлагается оценить понятность и прозрачность в политике производителя, в послепродажном обслуживании – логистику и сроки поставок запчастей, привлекательность политики производителя по сервисным услугам, возможности параллельного импорта и многое другое. Одни вопросы анкеты нужно оценить коротко – по балльной системе, в других от дилера требуется высказать более широкое личное мнение.

В любом случае, анкета займет совсем немного времени – не более 7 минут. Анализ и обработку сведений, указанных в анкетах, проведет агентство «АВТОСТАТ», которое гарантирует независимость экспертизы и конфиденциальность информации, полученной из ваших ответов.

Исследование поможет экспертам, получив консолидированную оценку, более точно видеть текущую ситуацию на рынке в целом. А результаты (анализ ситуации, рейтинг производителей) будут названы совсем скоро – 15 декабря 2023 года в рамках мероприятия «РосАвтоДилер».

Период проведения анкетирования – с 7 по 30 ноября. Для участия дилерам достаточно заполнить анкету по ссылке: https://anketolog.ru/s/769470/37wcjvtz.