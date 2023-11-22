В России начались продажи новой версии минивэна Voyah Dream

Российские дилеры Voyah начали продажи минивэна Voyah Dream в топовом четырехместном исполнении в особой комплектации First. В настоящее время новинка доступна с гибридной силовой установкой по цене от 16 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Основное преимущество новой четырехместной версии – комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, которые оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Электрорегулировка сидений в 10 направлениях позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона для отдыха пассажиров в длительных поездках или проведения переговоров и совещаний, превратив салон в мобильный офис на колесах. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.
Voyah Dream First оснащен тремя инновационными мультимедийными экранами суммарной шириной 1 400 мм (диагональю 12,3 дюйма каждый), с эксклюзивными функциями на каждом дисплее, а также дополнительным выдвижным дисплеем диагональю 34 дюйма для пассажиров второго ряда и дисплеем в заднем подлокотнике для управления функциями комфорта.
Стоит также отметить трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для второго ряда, аудиосистему Dynaudio с 12 динамиками высочайшего качества и атмосферную подсветку салона с 64 вариантами цветов на выбор, а также потолок с эффектом «Звездное небо» в качестве опции.
Также в комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и др.
На старте продаж Voyah Dream First представлен в черном цвете окраски кузова с отделкой салона экокожей высшего качества, а опционально предлагается отделка сидений ручной работы, выполненная из натуральной телячьей кожи бежевого цвета.
Гибридный Voyah Dream PHEV оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5-литровым бензиновым мотором суммарной мощностью 394 л.с., крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,6 сек., а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Бензиновый двигатель используется для выработки электричества для подзарядки аккумулятора, а также предусмотрено его подключение к передним ведущим колесам через одноступенчатый редуктор. Суммарный запас хода Voyah Dream составит 750 км (по циклу WLTP). Время заряда переменным током через разъем GB/T AC мощностью 7 кВт от 0 до 100% составит 4,5 часа.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», бренд премиальных электромобилей Voyah расширил функциональные возможности гибридных версий кроссовера Voyah Free EVR и минивэна Dream PHEV на российском рынке. С октября 2023 года перечень оснащения этих моделей пополнили системы Apple CarPlay и Android Auto, которые интегрированы в мультимедийно-развлекательный комплекс Voyah. С помощью системы синхронизации мобильных устройств на операционных системах iOS и Android с мультимедиа водитель может использовать смартфон, не отвлекаясь от дороги. Функциональность и содержимое мобильных устройств отображается на штатном мониторе Voyah, делая доступ к интерфейсу более удобным и информативным. Подключение к CarPlay и Android Auto позволяет использовать спутниковую навигацию, совершать звонки, отправлять и получать голосовые сообщения в мессенджерах, а также воспроизводить музыку и прочее.
Новая функция доступна во всех новых кроссоверах Voyah Free EVR и минивэнах Dream PHEV, представленных в официальной дилерской сети премиального бренда Voyah в России. Текущие владельцы этих моделей также могут обратиться к представителям авторизованных дилерских центров для обновления программного обеспечения, позволяющего автоматически установить СarPlay и Android Auto в головное устройство мультимедийно-развлекательной системы.
В ближайшее время новый софт будет доступен для всех версий и моделей люксового бренда Voyah, официально представленных на российском рынке. Специалисты Voyah также продолжают работать над интеграцией русифицированных развлекательных сервисов и адаптацией штатной навигационной системы.
Фото: Voyah