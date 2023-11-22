В России начались продажи новой версии минивэна Voyah Dream

Российские дилеры Voyah начали продажи минивэна Voyah Dream в топовом четырехместном исполнении в особой комплектации First. В настоящее время новинка доступна с гибридной силовой установкой по цене от 16 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Основное преимущество новой четырехместной версии – комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, которые оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Электрорегулировка сидений в 10 направлениях позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона для отдыха пассажиров в длительных поездках или проведения переговоров и совещаний, превратив салон в мобильный офис на колесах. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.

Voyah Dream First оснащен тремя инновационными мультимедийными экранами суммарной шириной 1 400 мм (диагональю 12,3 дюйма каждый), с эксклюзивными функциями на каждом дисплее, а также дополнительным выдвижным дисплеем диагональю 34 дюйма для пассажиров второго ряда и дисплеем в заднем подлокотнике для управления функциями комфорта.

Стоит также отметить трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для второго ряда, аудиосистему Dynaudio с 12 динамиками высочайшего качества и атмосферную подсветку салона с 64 вариантами цветов на выбор, а также потолок с эффектом «Звездное небо» в качестве опции.

Также в комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и др.

На старте продаж Voyah Dream First представлен в черном цвете окраски кузова с отделкой салона экокожей высшего качества, а опционально предлагается отделка сидений ручной работы, выполненная из натуральной телячьей кожи бежевого цвета.