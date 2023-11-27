Названы самые продаваемые автомобили Changan в России

На российском авторынке в октябре реализовано 6386 автомобилей Changan против 220 машин годом ранее, что означает рост в 29 раз. По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Changan в нашей стране выросли в 17,2 раза и составили 33374 машины. В результате рыночная доля марки составила 4% против 0,4% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Changan на российском рынке в октябре стал флагманский кроссовер Changan UNI-K с показателем 1071 автомобиль (рост в 14,1 раза). Второе место занял новый седан Changan Alsvin, на котором остановили свой выбор 952 покупателя. Третий результат показал кроссовер CS75 Plus нового поколения – 902 реализованных машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Changan начали продажи обновленного флагманского кроссовера Changan CS95 New. Следующей новинкой Changan в нашей стране, как ожидается, станет новый гибридный кроссовер Changan UNI-K iDD.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ