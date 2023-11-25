Chery Tiggo 4 PRO в октябре впервые стал бестселлером марки в России

На российском авторынке в октябре реализовано 10859 автомобилей Chery, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2023 года продажи Chery в нашей стране выросли в 3,6 раза и составили 94284 автомобиля. Таким образом, Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, а рыночная доля китайской марки в отчетный период составила 11,4% против 5% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в октябре впервые стал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом в 3712 экземпляров против 262 машин годом ранее. Второе место занял кроссовер Tiggo 7 PRO Max с показателем 3708 автомобилей. Замыкает тройку лидеров полноприводный семиместный Chery Tiggo 8 PRO Max, на котором остановили свой выбор 1275 покупателей (рост в 3,9 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Chery начали продажи новых гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Тогда же в нашей стране ожидаются более крупный седан Arrizo 9, а также флагманский кроссовер Chery Tiggo 9.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ