В октябре россияне купили электромобилей с пробегом на 20% меньше, чем в сентябре

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2023 года жители РФ купили 928 подержанных электрокаров. Эксперты отмечают, что этот показатель на 21% больше, чем в том же месяце прошлого года, но при этом на 20% ниже показателя сентября (1159 шт.).

Напомним, что в августе нынешнего года вторичный рынок электромобилей в нашей стране установил рекорд (1204 шт.), но при этом второй месяц подряд его объемы снижаются. Одной из причин такой тенденции является запрет, введенный властями Японии, на ввоз определенных категорий автомобилей в Россию, в том числе электрокаров.

Лидером марочного рейтинга на рынке электромобилей с пробегом остается японский Nissan (511 шт.), на долю которого в октябре пришлось свыше половины (55%) от общего объема. Каждый пятый купленный за прошлый месяц б/у автомобиль на электротяге относится к американскому бренду Tesla (185 шт.). В ТОП-3 вошел и китайский Zeekr (36 шт.).

Среди моделей первенство на этом рынке по-прежнему сохраняет Nissan Leaf, октябрьский результат которого составил 511 экземпляров. В пятерку самых популярных подержанных электрокаров по итогам октября таже попали четыре «теслы», а именно: Model 3 (84 шт.), Model S (39 шт.), Model Y (32 шт.) и Model X (30 шт.).

По итогам 10 месяцев 2023 года объем российского рынка электромобилей с пробегом составил 9 тысяч единиц. Это на 22% больше, чем в январе – октябре прошлого года. Эксперты отмечают еще один любопытный момент: на рынке электрокаров с пробегом с начала 2023 года присутствует уже около 60 различных марок.

Фото: РОЛЬФ