Tesla намерена начать продажи и выпуск своих электрокаров в Индии

Компания Tesla может в 2024 году начать экспорт электромобилей в Индию и через два года построить в стране завод по их выпуску.

Как пишет агентство «ТАСС», Tesla приблизилась к соглашению с индийским правительством о поставках электрокаров и о размещении производства своих автомобилей в стране. Переговоры об этом стороны ведут с лета этого года. О достижении соглашения, как ожидается, будет объявлено в январе 2024 года.

Предполагается, что Тesla возьмет на себя первоначальные минимальные инвестиции в строительство завода по производству электромобилей в Индии в размере около 2 млрд долларов и будет стремиться увеличить закупки автокомпонентов в южноазиатской республике до 15 млрд долларов. Автопроизводитель также намерен производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты. Площадка под строительство завода по выпуску электрокаров может быть предоставлена в штатах Гуджарат или Тамилнад, где уже есть хорошо развитые экосистемы для производства электромобилей и их экспорта в третьи страны. Tesla предлагает построить завод производственной мощностью 500 тыс. автомобилей в год. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около 25 тыс. долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. намерен расширить свои производственные мощности в Индии. По словам исполнительного вице-президента компании Йоичи Миядзаки, Toyota достигла полной загрузки своих мощностей в Индии и инициирует процесс их расширения. «После пандемии коронавируса индийский автомобильный рынок сильно вырос по сравнению с другими странами, что сделало его более привлекательным для компании», – отметил он.

Так, компания Toyota и ее индийский партер Kirloskar Motor готовятся открыть третий завод в Индии. Его планируемое строительство вызвано повышенным спросом в Индии на автомобили Toyota местной сборки. В настоящее время Kirloskar Motor управляет двумя заводами в Индии, общая производственная мощность которых составляет около 342 тыс. автомобилей в год. В мае 2023 года принадлежащий филиалу Toyota автосборочный завод в Бидади принял на работу дополнительно 1,5 тыс. человек и перевел предприятие на трехсменный режим работы. Это позволило увеличить выпуск продукции на 30%. С апреля по сентябрь 2023 года компания Kirloskar Motor нарастила продажи автомобилей на 35%, до 123939 единиц.

Фото: Tesla