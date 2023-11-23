Hyundai показала обновленный кроссовер Tucson

Все технические характеристики обновленного Hyundai Tucson пока держатся в секрете. Ожидается, что машина будет доступна с обычными ДВС и с различными гибридными силовыми установками.

Как пишет портал Autonews.ru , рестайлинговый Hyundai Tucson отличается новой решеткой радиатора, другой оптикой и видоизмененным бампером с особыми накладками. В салоне машины установлены трехспицевый мультируль, а также объединенные в один кластер цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Также кроссовер получил новую центральную консоль с беспроводным зарядным устройством для смартфона и двумя подстаканниками. При этом рычаг переключения передач был перенесен на рулевую колонку.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.

План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.

Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.

Фото: Hyundai