На авторынке России появится новая китайская марка Sinomach

Компания Sinomach Automobile начнет продажи легковых автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили представители китайского предприятия в России. По их словам, первой моделью для российского рынка станет внедорожник под названием Paladin. Премьера модели состоится в Москве в конце ноября, подробности об автомобиле пока не уточняются.

По данным источников портала «Китайские автомобили», речь идет о рамном внедорожнике Nissan Paladin, который выпускается в Китае на совместном предприятии Nissan и Dongfeng. Длина автомобиля составляет 4882 мм при колесной базе 2850 мм. Под капотом установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм), который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Полный привод дополнен межосевой и межколесной блокировками. В список оснащения входят 12-дюймовый экран мультимедиа-системы с вертикальной ориентацией, система кругового обзора и прочие опции.

Sinomach – китайский государственный конгломерат, который специализируется на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году на российском рынке появилось много новых моделей китайских брендов: в первой половине года – около 30, во второй – более 60-ти. Китай и в ближайшем будущем, по мнению экспертов, будет главным поставщиком иномарок в нашу страну.

При этом доля китайских брендов в общем количестве дилерских центров в РФ за год увеличилась более чем вдвое. Как следствие, сегодня уже свыше половины (56,3%) всех автодилеров в России относится к брендам из КНР. При этом год назад им принадлежало немногим более четверти (26,4%), констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ». Всего по состоянию на вторую половину октября 2023 года в нашей стране насчитывалось 3550 автодилеров, что на 13% больше, чем год назад (в октябре 2022-го их было 3141).

Фото: Dongfeng