Минпромторг перенес уплату утильсбора автоконцернами

Минпромторг поддержал предложение крупнейших российских автоконцернов перенести уплату утилизационного сбора в следующем году на декабрь 2024 года, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов. С соответствующим предложением выступили, в частности, АВТОВАЗ, КАМАЗ и «Москвич», пишет агентство «Прайм».

Как добавили в Минпромторге, министерство уже подготовило предложение по переносу сроков уплаты утилизационного сбора автопроизводителями в 2024 году (перенос оплаты за IV квартал 2023 года и I-III квартал 2024 года на декабрь 2024 года). Проект направлен на межведомственное согласование и уже поддержан со стороны Минэкономразвития РФ. Данная мера будет способствовать решению проблемы дефицита оборотных средств, а также позволит создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторгом РФ подготовлен проект изменений в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения. Так, перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, будет дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. В соответствии с положениями проекта начисление баллов локализации будет возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим будет конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР. Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд предлагается продление действия соответствующих пороговых значений 2023 года до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов).

Фото: АВТОВАЗ