В России появился седан Geely Binrui Cool

На российском авторынке появился седан Geely Binrui Cool, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 2,4 – 2,7 млн рублей в зависимости от дилера, пишет «Российская газета».

Седан Geely Binrui Cool является соплатформенником Geely Coolray. В 2022 году передняя часть модели была полностью пересмотрена: у автомобили появились другие фары, решетка радиатора и бампер с «пастью» и вставками-бумерангами по бокам. Изменения задней части оказались более скромные: другие фонари с рисунком, похожим на Lynk & Co, и бампер с выделяющимися патрубками выхлопной системы.

Что касается интерьера, приборы «нарисованы» на экране 10.25 дюйма, и у панели нет козырька. Мультимедиа с экраном 12 дюймов «парит» над торпедо. Дефлекторы замаскированы, блок управления климатом исчез, рычаг переключения передач представлен компактным джойстиком.

Под капотом Geely Binrui Cool установлен 1,5-литровфй двигатель мощностью 181 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Разгон до «сотни» у седана занимает 7,1 сек.

Фото: www.autohome.com.cn