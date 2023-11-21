GAC привезет в Россию три новинки в 2024 году

Компания GAC Motor в 2024 году планирует представить на российском рынке три новинки. Так, премиальный минивэн GAC M8 ожидается у дилеров в марте, во втором квартале в продажу поступит компактный кроссовер GS3, а на третий квартал намечен запуск нового внедорожника, название которого пока держится в секрете, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, все модели имеют большой потенциал стать одними из лидеров в своих классах.

Одной из главных задач на 2024 год станет развитие дилерской сети GAC в России. В компании уверены, что дилеры играют ключевую роль в расширении географии присутствия бренда, увеличении объемов продаж и укреплении его позиций на рынке. В 2023 году было открыто более 10 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Екатеринбурге, Самаре и других городах РФ.

В настоящее время модельная линейка GAC представлена на российском рынке кроссоверами GS5 и GS8 нового поколения. По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 1818 автомобилей GAC, что в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: GAC Motor