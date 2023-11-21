Продажи автомобилей в Европе в октябре выросли на 14%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября увеличились на 14,1% и составили 1 млн 039 тыс. 253 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продолжающийся двузначный рост европейского рынка свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За десять месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 722 тыс. 930 единиц – на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за октябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 97 132 машины (-5,3%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 70 026 автомобилей (+7,6%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 62 754 машины (+19,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (60 920 шт., +18,8%) и Renault (56 629 шт., +17,8%).

Фото: ANFAC