«Москвич» вторую неделю подряд входит в десятку лидеров рынка

По итогам 46-й недели 2023 года (с 13 по 19 ноября) отечественная марка «Москвич» вошла в ТОП-10 самых популярных в России, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, это происходит уже вторую неделю подряд.

Как и прежде, марочный рейтинг прошедшей недели возглавляет отечественная LADA, объем реализации новых легковых машин которой составил 6693 экземпляра. Как отмечают эксперты агентства, это соответствует 29,7% от общего числа продаж.

Далее располагаются сразу шесть брендов из Китая – Haval (2305 шт.), Chery (2159 шт.), Geely (2111 шт.), Changan (1403 шт.), OMODA (906 шт.) и EXEED (788 шт.). Восьмую позицию заняла корейская Kia (438 шт.), девятую – китайский Jetour (396 шт.). Замкнул десятку лидеров российский «Москвич» (386 шт.).

Всего же за 46-ю неделю нынешнего года в нашей стране было продано 22508 новых легковых автомобилей – на 13% меньше, чем неделей ранее.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «КЛЮЧАВТО»